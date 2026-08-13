Zomerspelen al 65 jaar een begrip in Dongen: wachtlijst voor vrijwilligers

Wie Dongen binnenkomt, kan er niet omheen. Straten hangen vol met wapperende geelgekleurde vlaggetjes en ballonnen en op de ramen zijn affiches geplakt die duidelijk maken dat de 65e editie van de Zomerspelen aan de gang is. Bijna zestienhonderd kinderen doen er dit jaar aan mee. Het evenement is zo populair dat er voor vrijwilligers zelfs een wachtlijst is.

In de Hoge Ham staan over een afstand van driehonderd meter allemaal tafels klaar. Rond kwart over negen is het nog rustig, maar een kwartier later is daar nog weinig van over. Er klinkt muziek door de boxen en alle kinderen zijn inmiddels aangeschoven voor een ontbijt dat speciaal is georganiseerd vanwege de jubileumeditie van de Zomerspelen. Vrolijke gezichten bij het ontbijt

“We zijn aan het eten met alle kinderen van de Zomerspelen. Ik zie kaas, vlees, eierkoeken en appelsap. Er staat allerlei eten op tafel. Ik heb al een lekkere eierkoek gegeten”, vertelt de enthousiaste Jamal (10). Ook Alyanna (10) vermaakt zich prima deze week. “Al mijn vrienden en vriendinnen doen mee en anders moest ik me heel erg vervelen in de vakantie. Dat wil ik niet. Dan ga ik thuis zeuren en dat vindt mijn moeder niet leuk”, zegt ze met een glimlach op haar gezicht.

Wachtlijst voor vrijwilligers

Al 65 jaar lukt het de Zomerspelen goed om vrijwilligers vast te houden. Dit jaar zijn het er ruim driehonderd. Waar sommige evenementen te kampen hebben met een tekort aan handjes, is daar in Dongen geen sprake van. Sterker nog: dertig mensen die zich aangemeld hadden om leiding te worden, moesten teleurgesteld worden. “Het is heel bijzonder dat we een wachtlijst hebben. Het zegt iets over het evenement dat niet alleen kinderen, maar ook vrijwilligers willen meedoen”, vertelt bestuurslid Rowan Timmermans.

In Dongen hangen allemaal gele vlaggen buiten vanwege de Zomerspelen (foto: Wilco Zonneveld).

Volgens hem kunnen kinderen heel makkelijk doorstromen als ze te oud zijn om mee te doen als kind. Daardoor vallen de kinderen niet in een gat. “Vanaf hun veertiende mogen ze al helpen bij de spelletjes. En vanaf hun zestiende mogen ze leiding worden. Dat maakt het voor ons makkelijk.”

Het dorp draagt de Zomerspelen

Paulien Janssen is al veertien jaar vrijwilliger en ziet ook hoe de Zomerspelen leven in het dorp. “Het is 65 jaar geleden ontstaan en Dongen is meegegroeid. Winkels stellen hun elektriciteit beschikbaar en restaurants openen hun deuren zodat wij broodjes kunnen smeren. Dat is heel bijzonder.” De toekomstige generatie staat ook alweer klaar. “Ik vind de Zomerspelen heel leuk en je kan kinderen helpen”, zegt Jamal, die zichzelf later als vrijwilliger ziet. Dat geldt ook voor Sep (13), die al jaren meedoet. “Het zou me wel leuk lijken. Je begeleidt kinderen en doet dan spelletjes samen.” Voor Janssen zijn de Zomerspelen in ieder geval heel belangrijk. “Je bent ermee opgegroeid en zoals je ziet leeft het enorm in het dorp. Ik kan me bijna geen leven voorstellen zonder de Zomerspelen.”

Historie Zomerspelen Dongen De Zomerspelen ontstonden in de jaren 50 van de vorige eeuw. Op iedere woensdag in de zomervakantie werden activiteiten georganiseerd voor kinderen die niet op vakantie gingen. Ze konden onder andere voetballen, vliegers maken, straattekenen, tollen en er waren fiets- en steptochten. In 1961 werd besloten om de activiteiten in één hele week te houden. In de vijfde week van de zomervakantie om precies te zijn. Veel mensen waren dan al terug van vakantie en de kinderen hadden nog een weekje de tijd om bij te komen voordat de scholen weer begonnen. De afsluiting van de Zomerspelen gebeurt volgens een vaste traditie. Sinds het eerste uur is er een groot kampvuur dat het einde van het evenement markeert.