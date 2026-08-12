Werkzaamheden aan Kempenbaan starten 18 augustus

Vanaf dinsdag 18 augustus begint de gemeente Tilburg met werkzaamheden aan de Kempenbaan. Er komt een nieuwe kruising, wat deel uitmaakt van het project Kempenbaan-Oost. De weg blijft grotendeels open, maar verkeer moet rekening houden met hinder. De eerste fase duurt tot en met 30 november.

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Om de Kempenbaan tijdens de werkzaamheden bereikbaar te houden, gebruikt de gemeente een 3-0 verkeerssysteem. Hierbij is één rijbaan afgesloten en rijdt verkeer op de andere rijbaan in beide richtingen over drie smalle rijstroken. Er gelden aangepaste snelheden en enkele weekendafsluitingen.

De nieuwe kruising moet eind juni 2027 klaar zijn, mits alles volgens planning verloopt. Na 30 november start de volgende fase van de werkzaamheden. Het project maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling Kempenbaan-Oost, waarbij ook woningen, een ambulancepost en een stadsdistributiecentrum worden gerealiseerd.

Omleidingen en reistijd

Door de werkzaamheden kan het drukker zijn op de Kempenbaan en omliggende wegen. De gemeente adviseert om buiten de spits te reizen of een alternatieve route te kiezen. Omleidingen worden aangegeven met borden en actuele routes kunnen via navigatie gecontroleerd worden.

De gebiedsontwikkeling heeft als doel om de verkeersstructuur te verbeteren en meer ruimte te creëren voor natuur langs De Leij. Het nieuwe ontwerp moet zorgen voor een groener en toekomstbestendig gebied in Tilburg.

De gemeente Tilburg informeert inwoners over veranderingen in de verkeerssituatie via eigen kanalen. Het project is ook te volgen via een speciale app, waarin updates en informatie over de planning beschikbaar zijn.