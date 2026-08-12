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Auto's botsen op elkaar op A16, ook caravan beschadigd

Vandaag om 14:22 • Aangepast vandaag om 15:09

Drie auto’s, waaronder een auto met een caravan, zijn woensdagmiddag op elkaar gebotst op de A16 bij de afslag Rijsbergen. Er vielen geen gewonden.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De caravan raakte beschadigd en moest worden getakeld door een berger. De twee voertuigen die daarachter botsten werden ook door de berger meegenomen.

De afrit van de A16 was kort dicht. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeval.

Auto's botsen op elkaar op A16 (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
Auto's botsen op elkaar op A16 (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).

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