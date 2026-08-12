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Stroomstoring trof honderden adressen in Macharen

Vandaag om 14:52 • Aangepast vandaag om 17:08
Het gebied dat getroffen is door de storing (beeld: Enexis).
Het gebied dat getroffen is door de storing (beeld: Enexis).

Een deel van Macharen en omgeving kampte woensdagmiddag met een grote stroomstoring. Volgens netbeheerder Enexis waren honderden adressen getroffen. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Volgens netbeheerder Enexis ging het om een spontane storing. Wat de oorzaak daarvan was, bleef woensdagmiddag nog onduidelijk.

Rond vijf uur 's middags was de stroomvoorziening weer hersteld en hadden de getroffen adressen weer elektriciteit.

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