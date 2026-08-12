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Stroomstoring trof honderden adressen in Macharen
Vandaag om 14:52 • Aangepast vandaag om 17:08
Een deel van Macharen en omgeving kampte woensdagmiddag met een grote stroomstoring. Volgens netbeheerder Enexis waren honderden adressen getroffen.
Volgens netbeheerder Enexis ging het om een spontane storing. Wat de oorzaak daarvan was, bleef woensdagmiddag nog onduidelijk.
Rond vijf uur 's middags was de stroomvoorziening weer hersteld en hadden de getroffen adressen weer elektriciteit.
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