Aangepaste openingstijden milieustraat Heusden vanwege hitte

De milieustraat past op donderdag 13 en vrijdag 14 augustus de openingstijden aan vanwege de hitte. Het terrein kan door beton, asfalt en metalen containers veel warmer aanvoelen dan de buitentemperatuur. Medewerkers en bezoekers kunnen daardoor werken en verblijven tijdens koelere uren.

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De openingstijden van de milieustraat worden aangepast vanwege de hoge temperaturen. Het terrein kan flink opwarmen door het stralende beton, asfalt en metalen containers. Hierdoor is de gevoelstemperatuur op sommige plekken aanzienlijk hoger dan buiten.

Om de veiligheid van bezoekers en medewerkers te garanderen, is de milieustraat op donderdag 13 en vrijdag 14 augustus alleen geopend van half negen tot half één ’s middags. Door deze aanpassing worden werkzaamheden zoveel mogelijk uitgevoerd tijdens koelere momenten van de dag.

De aangepaste tijden zorgen ervoor dat het voor iedereen mogelijk blijft om afval weg te brengen. Het is een tijdelijke oplossing die inspeelt op de hitte en de omstandigheden op het terrein.