Joris fotografeert al 12 jaar Tour de France: 'Fietsen niet zo interessant'

Joris Knapen uit Chaam is net terug van zijn twaalfde Tour de France. Hij reed zes weken lang over precies hetzelfde parcours als de mannen en vrouwen wielrenners, maakte honderdduizenden foto's en was precies op het juiste moment op de juiste plek toen Demi Vollering naar het geel reed, maar met fietsen heeft hij niets.

"Fietsen is niet zo interessant, maar het fotograferen van fietsen is machtig mooi." Joris Knapen (49) is net een dag thuis in zijn woonplaats Chaam. De afgelopen zes weken fotografeerde hij zijn twaalfde volledige Tour en voltooide hij zijn vijfde Tour de France Femmes, de Tour voor vrouwen. "Ik heb 11.000 kilometer gereden en honderdduizenden foto's gemaakt." Op het beslissende moment stond hij afgelopen vrijdag op de Côte de la Ginestière in Nice en zag Demi Vollering wegrijden bij haar grote concurrente Niewiadoma. De Nederlandse nam de gele trui over en won twee dagen later haar tweede Tour Femmes. Knapen maakte de bovenstaande foto. "Je ziet de nummers een, twee en drie van het eindklassement mooi in een beeld. Alleen die man links is irritant." Militaire planning

Het was geen toevallige foto. Aan elke foto gaat een minutieuze voorbereiding vooraf. "Ik heb twee maanden voor de Tour al alle routes uitgestippeld en alle fotolocaties gekozen." Op Google Maps speurt hij naar bijzondere plekken op de route. Via streetview kijkt hij of een locatie geschikt is en bepaalt hij welke foto hij wil maken.

Wielerfotograaf Joris Knapen thuis in Chaam (foto: Ruud Ritzen).

"Alles is vooraf gepland. Dan moet je nog wel het geluk hebben dat alles samenvalt. Negen van de tien keer lukt dat ook." Bij de foto van Demi Vollerings demarrage veranderde hij op het laatste moment van plek. "Het voelde niet goed waar ik eerst stond." Het pakte in dit geval extreem goed uit. "Voor onze neus valt de beslissing waarop Demi Vollering de Tour wint. Dan heb je goud. Je zit op het juiste moment op het juiste plekje." Van euforie was er op dat moment geen sprake bij Knapen. "Je moet altijd in je achterhoofd houden dat je er niet voor jezelf staat, maar voor je klanten. Die betalen mij om dit werk te mogen doen." Knapen heeft wereldwijd opdrachtgevers. "Van Japan tot Colombia."

'Presse 3158'

Het zijn lange dagen in de Tour. Zeker voor een fotograaf. Voor de start van de etappe is het voor Knapen zaak zoveel mogelijk foto's te maken voor zijn commerciële opdrachtgevers. "Zonnebrillen, fietsonderdelen, kleding en natuurlijk de renners zelf." Een kwartier voor de start rijdt Knapen met zijn auto al over het parcours naar de eerste plek waar hij die dag foto's wil maken. Een brede sticker dwars over de voorruit van zijn auto met 'Presse 3158' geeft hem toegang tot het parcours waar de renners ook overheen rijden. Hij heeft dus daadwerkelijk de Tour gereden. Nadat hij op alle punten waar hij wilde fotograferen is geweest, moet hij zorgen op tijd bij de finish te zijn voor de aankomst van de renners. Na de huldiging op het podium is de etappe voor hem nog niet ten einde. De foto's moeten nog bewerkt worden. En hij moet nog eten en het hotel opzoeken. "Rond een uur of half een is de dag dan voorbij. En dat zes weken lang."

'Heel erg genieten'

Tussen de Tour van mannen en vrouwen had hij dit jaar nog vier dagen om met zijn gezin vakantie te vieren in Frankrijk. Toch ziet Knapen zijn werk niet als topsport. "Het is heel hard werken, maar het is vooral heel erg genieten De mooiste foto van afgelopen Tour? "Dat gaat gewoon niet. Ik stop in elke foto mijn ziel en zaligheid. Wil je echt weten wat mijn mooiste foto is? Oordeel zelf en kijk maar op mijn Instagram."