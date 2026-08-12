Milieustraat Deurne tijdelijk vaker open

De milieustraat in Deurne heeft van 17 augustus tot eind oktober extra openingstijden. Naast de reguliere uren is de milieustraat op maandag en dinsdag van één tot vijf uur 's middags geopend.

Gevonden voor jou

Vanwege werkzaamheden aan de milieustraten in Asten en Someren, maken inwoners van deze gemeenten tijdelijk gebruik van de locatie in Deurne. Door de extra openingsuren blijft de milieustraat voor iedereen toegankelijk.

Om het verkeer beter te stroomlijnen, is een nieuwe rijroute ingesteld. Bezoekers worden via borden naar de ingang aan de Indumastraat 3 geleid.

De tijdelijke uren gelden tot en met eind oktober. Daarna worden de reguliere openingstijden weer aangehouden.