Informatiebijeenkomst seniorenwoningen in Veldhoven

Op woensdag 9 september organiseert Langer Thuis Wijzer een informatiebijeenkomst in Veldhoven.

Gevonden voor jou

Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgelegd hoe senioren in aanmerking kunnen komen voor een aangepaste woning of waar zij terecht kunnen voor extra zorg en ondersteuning.

De bijeenkomst is bedoeld voor inwoners van Veldhoven die meer willen weten over wonen en zorg op latere leeftijd. Het initiatief richt zich op het verbeteren van de leefomstandigheden van ouderen die langer thuis willen blijven wonen.

Praktische informatie

De bijeenkomst biedt praktische tips en adviezen over het aanvragen van een seniorenwoning en de beschikbare zorgmogelijkheden in de regio. Met dit evenement wil Langer Thuis Wijzer inwoners helpen om zich beter te oriënteren op hun mogelijkheden.

Meer details, zoals de locatie en het exacte tijdstip, zijn nog niet bekendgemaakt. Belangstellenden uit Veldhoven kunnen deze bijeenkomst bezoeken om zich te laten informeren en vragen te stellen.