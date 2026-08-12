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Bermbrand langs A73 bij Rijkevoort, drie brandweerteams ingezet

Vandaag om 15:48 • Aangepast vandaag om 17:22

Drie brandweerteams zijn woensdag uitgerukt voor een bermbrand langs de A73 bij Rijkevoort. Het vuur woedde over een oppervlakte van ongeveer 200 vierkante meter en zorgde tijdelijk voor een file richting Nijmegen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer was snel aanwezig en had het vuur snel onder controle. Daardoor kon worden voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde. Door de bluswerkzaamheden liep het verkeer richting Nijmegen korte tijd vertraging op.

Hoe de bermbrand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Daar wordt mogelijk nog onderzoek naar gedaan.

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