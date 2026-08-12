Ministers openen academisch jaar TU Eindhoven

De Technische Universiteit Eindhoven opent op 31 augustus haar academisch jaar. Ministers Stientje van Veldhoven en Tom Berendsen zijn aanwezig om hun visie te delen. Het thema dit jaar is 'From Curiosity to Impact', passend bij het zeventigjarig jubileum van de universiteit. Prominenten uit politiek en bedrijfsleven nemen deel aan een paneldiscussie.

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De opening van het nieuwe collegejaar vindt plaats in de Blauwe Zaal van het Auditoriumgebouw in Eindhoven. Dit jaar staan de ministers van Klimaat en Groene Groei, Stientje van Veldhoven, en Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, op het podium. Ze zullen spreken over hoe Nederland en Europa sterker kunnen worden.

Naast de ministers schuiven ook burgemeester Jeroen Dijsselbloem, ASML-CTO Marco Pieters, Simac-CEO Maartje van Schagen en Europarlementariër Bart Groothuis aan bij een paneldiscussie. Het gesprek richt zich op hoe kennis kan worden omgezet in impact en welke voorwaarden daarvoor nodig zijn. Ook TU/e-voorzitter Koen Janssen en rector magnificus Silvia Lenaerts geven speeches.

Van nieuwsgierigheid naar impact

Het thema van dit jaar, 'From Curiosity to Impact', benadrukt het belang van nieuwsgierigheid als basis voor innovatie en maatschappelijke vooruitgang. Volgens voorzitter Koen Janssen sluit het naadloos aan bij de missie van de TU/e sinds haar oprichting, precies zeventig jaar geleden. De universiteit zet zich in om kennis om te zetten in oplossingen voor de grote uitdagingen van vandaag.

De opening trekt jaarlijks sprekers van nationaal en internationaal niveau. In voorgaande jaren stonden onder anderen eurocommissarissen, ministers en topbestuurders van bedrijven zoals ASML op het podium. De zaal is gevuld met studenten, wetenschappers en prominenten uit diverse sectoren.

Tijd en plaats

De ceremonie is op maandag 31 augustus van drie tot half vijf ’s middags. Toegang is gratis, maar registratie vooraf is verplicht. De TU Eindhoven viert met deze opening niet alleen het nieuwe collegejaar, maar ook haar zeventigjarig jubileum.