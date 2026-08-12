Vrouw op fatbike raakt gewond na botsing met auto in Helmond

Een vrouw van middelbare leeftijd is woensdag gewond geraakt toen ze met haar fatbike tegen een auto aanreed op de Twentehof in Helmond. Het ongeluk gebeurde bij een oversteekplaats.

Hoe het precies kon misgaan, is niet bekend. Mogelijk heeft de vrouw de auto over het hoofd gezien. Na de botsing is ze opgevangen door buurtbewoners, die haar hebben geholpen totdat de hulpdiensten arriveerden.

Ambulancepersoneel heeft de vrouw ter plaatse nagekeken. Ze is gewond geraakt, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wel is ze met de politie meegegaan naar het bureau voor verder onderzoek naar wat er precies is gebeurd.