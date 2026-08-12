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Felle tuinbrand zorgt voor grote rookpluim in Oss
Vandaag om 16:58 • Aangepast vandaag om 17:48
Een felle brand in de tuin van een huis aan de Katwijkstraat in Oss heeft woensdagmiddag voor een grote zwarte rookpluim gezorgd. Onder meer een schutting, fietsen, een loungeset en ander tuinmeubilair gingen in vlammen op.
Rond kwart voor vier 's middags werd de brandweer opgeroepen voor een buitenbrand. De rook was al van grote afstand zichtbaar. De bewoner probeerde het vuur in eerste instantie zelf te blussen met een tuinslang om verdere uitbreiding te voorkomen, maar de brand bleek daarvoor te groot.
Brand snel onder controle
De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. Wel liep de tuin flinke schade op. Ook de schutting vatte vlam door de brand.
Politie en handhaving zetten de straat tijdens de inzet van de hulpdiensten volledig af. De brand trok veel bekijks van omwonenden.
Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Ook over de exacte omvang van de schade is nog niets bekendgemaakt.
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