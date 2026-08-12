Felle tuinbrand zorgt voor grote rookpluim in Oss

Een felle brand in de tuin van een huis aan de Katwijkstraat in Oss heeft woensdagmiddag voor een grote zwarte rookpluim gezorgd. Onder meer een schutting, fietsen, een loungeset en ander tuinmeubilair gingen in vlammen op.

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Rond kwart voor vier 's middags werd de brandweer opgeroepen voor een buitenbrand. De rook was al van grote afstand zichtbaar. De bewoner probeerde het vuur in eerste instantie zelf te blussen met een tuinslang om verdere uitbreiding te voorkomen, maar de brand bleek daarvoor te groot.