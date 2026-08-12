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Met 147 kilometer per uur over de N625: bestuurder Porsche is het haasje

Vandaag om 17:16 • Aangepast vandaag om 18:30
Er zijn minder boetes voor snelheidsovertredingen uitgedeeld in Brabant (Archieffoto).
Er zijn minder boetes voor snelheidsovertredingen uitgedeeld in Brabant (Archieffoto).

Een 29-jarige bestuurder van een Porsche is dinsdagavond flink tegen de lamp gelopen op de Hustenweg (N625) in Rosmalen. De automobilist scheurde met 147 kilometer per uur over de weg, waar maximaal 80 kilometer per uur is toegestaan.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bestuurder werd tijdens een onopvallende surveillance opgemerkt door agenten. Zij zagen hoe de Porsche hen met hoge snelheid voorbij scheurde. Na een snelheidsmeting bleek dat de automobilist 67 kilometer per uur te hard reed.

Rijbewijs afgepakt
Vanwege de forse overtreding werd het rijbewijs van de 29-jarige bestuurder direct ingevorderd. Ook krijgt hij een proces-verbaal.

Daarnaast moet de man een Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) volgen bij het CBR. Deze verplichte cursus wordt opgelegd aan bestuurders die gevaarlijk rijgedrag vertonen.

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