Met 147 kilometer per uur over de N625: bestuurder Porsche is het haasje

Een 29-jarige bestuurder van een Porsche is dinsdagavond flink tegen de lamp gelopen op de Hustenweg (N625) in Rosmalen. De automobilist scheurde met 147 kilometer per uur over de weg, waar maximaal 80 kilometer per uur is toegestaan.

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De bestuurder werd tijdens een onopvallende surveillance opgemerkt door agenten. Zij zagen hoe de Porsche hen met hoge snelheid voorbij scheurde. Na een snelheidsmeting bleek dat de automobilist 67 kilometer per uur te hard reed.