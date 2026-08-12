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Porsche met 147 km/u over N625: bestuurder raakt rijbewijs kwijt
Vandaag om 17:16 • Aangepast vandaag om 17:54
Een 29-jarige bestuurder van een Porsche is dinsdagavond flink tegen de lamp gelopen op de Hustenweg (N625) in Rosmalen. De automobilist scheurde met 147 kilometer per uur over de weg, waar maximaal 80 kilometer per uur is toegestaan.
De bestuurder werd tijdens een onopvallende surveillance opgemerkt door agenten. Zij zagen hoe de Porsche hen met hoge snelheid voorbij scheurde. Na een snelheidsmeting bleek dat de automobilist 67 kilometer per uur te hard reed.
Rijbewijs afgepakt
Vanwege de forse overtreding werd het rijbewijs van de 29-jarige bestuurder direct ingevorderd. Ook krijgt hij een proces-verbaal.
Daarnaast moet de man een Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) volgen bij het CBR. Deze verplichte cursus wordt opgelegd aan bestuurders die gevaarlijk rijgedrag vertonen.
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