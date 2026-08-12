Pasgeboren dochter van Mats Seuntjens overleden: 'Woorden schieten tekort'

Celine Inaya, het pasgeboren dochtertje van voetballer Mats Seuntjens en zijn vriendin Elba, is overleden. Dat meldt zijn club NAC Breda woensdag in een verklaring op sociale media. De voetballer krijgt van de club de tijd om het verlies te verwerken.

"Woorden schieten tekort voor dit onbeschrijflijke verlies", schrijft NAC Breda. "Mats neemt met zijn gezin de tijd en rust om dit verlies samen te dragen."

De 34-jarige Bredanaar ontbrak afgelopen vrijdag al in de wedstrijdselectie voor de competitiestart tegen TOP Oss. De club liet toen weten dat zijn afwezigheid te maken had met privéomstandigheden. Tijdens de wedstrijd zong het publiek om hem te steunen. Via de club bedankt de familie de supporters voor alle steun.

Volgens NAC-trainer Carl Hoefkens trainde Seuntjens deze week alweer een keer mee met de selectie.

Penalty

Zijn broer Ralf speelde afgelopen weekend wel voor zijn Belgische club Lommel SK en hij scoorde. Nadat hij een penalty benutte, wees hij naar de hemel. "We maken momenteel echt een pijnlijke week door met de familie. Over de reden wil ik het vooralsnog niet hebben", zei hij tegen de Belgische krant HLN. "Voetbal helpt me om er minder aan te denken."

Seuntjens keerde in januari 2025 terug naar Nederland, waar hij zich aansloot bij FC Groningen. Dit na een periode bij het Spaanse CD Castellón. Sinds deze zomer speelt hij weer in Breda. Eerder kwam hij van 2011 tot en met 2016 uit voor NAC.