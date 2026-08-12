Cheque van 1.745 euro voor IVN Bernheze

Oud-wethouders van Bernheze hebben woensdag een cheque van 1.745 euro overhandigd aan IVN Bernheze. Het bedrag is ingezameld bij hun afscheid. De vereniging zet zich in voor natuur- en milieueducatie en betrekt inwoners bij de natuur.

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De drie oud-wethouders, Rien Wijdeven, Maarten Everling en Marius Tielemans, vroegen hun relaties en genodigden om geld te doneren voor een goed doel in plaats van een persoonlijk cadeau bij hun afscheid. De opbrengst van 1.745 euro is woensdag officieel overhandigd aan IVN Bernheze.

De vereniging zal het bedrag gebruiken voor activiteiten en projecten waarmee inwoners de natuur beter kunnen ontdekken en beleven. IVN Bernheze heeft als doel om de natuur dichter bij de inwoners van de gemeente te brengen, onder andere via educatieve programma’s.

Bijdrage aan natuurprojecten

De schenking wordt door IVN Bernheze gezien als een blijk van waardering voor het werk van hun vrijwilligers. De voorzitter van de vereniging, Lambert van der Ven, benadrukt dat de bijdrage niet alleen financieel helpt, maar ook morele steun biedt voor hun inzet.

De oud-wethouders hebben aangegeven dat ze blij zijn met de positieve reacties en bijdragen van de genodigden. Volgens hen is het mooiste afscheidscadeau iets waarmee je een lokaal doel kunt ondersteunen en anderen kunt helpen.

Inspiratie voor de toekomst

Met deze cheque hopen de oud-wethouders dat IVN Bernheze nog meer inwoners kan betrekken bij de natuur dichtbij huis. De vereniging richt zich op jong en oud en biedt diverse mogelijkheden om de natuur in Bernheze beter te leren kennen.

IVN Bernheze zal het geld gebruiken om hun educatieve programma’s en projecten verder uit te breiden, zodat meer mensen kunnen genieten van de natuur in de regio.