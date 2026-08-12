Weerzien met paard, woekerprijzen voor eclipsebrillen: dit gebeurde vandaag

Voormalig SP-leider Lilian Marijnissen zag samen met haar jongste liefde haar eerste liefde weer terug, eclipsebrillen voor woekerprijzen op Marktplaats en studenten betalen studentenkamer een heel jaar vooruit: dit is het nieuws dat je woensdag gelezen moet hebben.

Voormalig SP-leider Lilian Marijnissen uit Oss heeft haar bijna tweejarige dochter Lara voorgesteld aan haar 'eerste liefde': paard Gorby. Het verwaarloosde Russische paard dreigde 25 jaar geleden te worden geslacht, maar kwam bij haar nicht terecht toen ze tiener was en ervoor mocht zorgen. Na jaren moest Gorby verkocht worden. "Mijn eerste gebroken hart." Het bijzondere: na haar deelname aan De Slimste Mens herkenden de huidige eigenaren het verhaal en bleek Gorby al die tijd op een kwartier rijden van haar te staan in Lithoijen. De nu 32-jarige Gorby geniet inmiddels van zijn pensioen. Lees hier het hele verhaal.

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Wie op tijd was, betaalde voor een eclipsbril 2,50 euro. Maar nu de brillen vrijwel overal zijn uitverkocht, duiken op Marktplaats woekerprijzen op van tientallen euro's. In Eindhoven staat het hoogste bod op vier brillen al op 50 euro, in Tilburg loopt een bod op tot 80 euro. In Best vraagt iemand 125 euro voor vier brillen die vorige week nog voor 10 euro te krijgen waren. Check hier meer:

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Internationale studenten die een kamer willen huren bij Student Housing Holland (SHH) in Tilburg moeten tot meer dan 12.000 euro vooraf betalen: een heel jaar huur in één keer. De Woonbond noemt dit "overduidelijk foute boel" en spreekt van uitbuiting. SHH gebruikt hiervoor een 'short stay'-contract, een constructie bedoeld voor recreatiewoningen, om huurbescherming te omzeilen. De Woonbond vindt dat de universiteit meewerkt aan het uitbuiten van studenten. Lees hier meer:

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Wil je woensdag de zonsverduistering bekijken? Dan is een vrij uitzicht richting het westen cruciaal. De verduistering bereikt rond 20.11 uur het hoogtepunt, wanneer bijna 90 procent van de zon achter de maan verdwijnt. Er zijn genoeg goede plekken in Brabant te vinden. Hier lees je waar die zijn:

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Terwijl in delen van Brabant een onttrekkingsverbod geldt voor water uit beken en sloten, kunnen boomkwekers toch beregenen dankzij druppelirrigatie met grondwater. Een kweker in Zundert installeerde vorige week zo'n systeem. Ontdek hier meer: