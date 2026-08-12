Enorme berg snoeiafval en bamboestokken in brand in Prinsenbeek
Een grote berg snoeiafval en bamboestokken is woensdag in brand gevlogen aan de Brielsedreef in Prinsenbeek. De rook was van grote afstand te zien en de brandweer zette onder meer een waterwerper en een waterwagen in om het vuur te bestrijden.
Volgens omstanders ligt het materiaal al jaren op het terrein opgeslagen. Het gaat om een enorme hoeveelheid snoeiafval, compostachtig materiaal en oude bamboestokken die eerder werden gebruikt om jonge bomen te ondersteunen. Mogelijk lag het snoeiafval er om te composteren.
Vanaf de weg leek het om twee afzonderlijke hopen te gaan, maar het was niet direct duidelijk of het daadwerkelijk om twee brandhaarden of één grote brandende berg ging.
Waterwerper ingezet
De brandweer rukte met groot materieel uit om het vuur onder controle te krijgen. Onder meer een waterwerper en een waterwagen werden ingezet. Toch bleek de brand hardnekkig. Nadat beide voertuigen hun watervoorraad op de brand hadden gespoten, was het vuur nog verre van uit.
Om voldoende bluswater aan te voeren, maakten brandweerlieden gebruik van een brandkraan die enkele honderden meters verderop ligt. Voertuigen reden af en aan om de watervoorraad op peil te houden.
Brandweer nog bezig
De grote berg brandde volgens omstanders en de brandweer hevig. Door de omvang van de brand verwachtte de brandweer nog langere tijd bezig te zijn met de bluswerkzaamheden.
Hoe de brand is ontstaan, was volgens de brandweer niet duidelijk.