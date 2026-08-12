Enorme berg snoeiafval en bamboestokken in brand in Prinsenbeek

Een grote berg snoeiafval en bamboestokken is woensdag in brand gevlogen aan de Brielsedreef in Prinsenbeek. De rook was van grote afstand te zien en de brandweer zette onder meer een waterwerper en een waterwagen in om het vuur te bestrijden.

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Volgens omstanders ligt het materiaal al jaren op het terrein opgeslagen. Het gaat om een enorme hoeveelheid snoeiafval, compostachtig materiaal en oude bamboestokken die eerder werden gebruikt om jonge bomen te ondersteunen. Mogelijk lag het snoeiafval er om te composteren. Vanaf de weg leek het om twee afzonderlijke hopen te gaan, maar het was niet direct duidelijk of het daadwerkelijk om twee brandhaarden of één grote brandende berg ging.