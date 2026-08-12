Martijn maakt van zonsverduisteringen vakantietraditie: 'We moesten huilen'

"Het was fantastisch. We zijn er allemaal van onder de indruk." Martijn van den Helm (51) uit Macharen plande zijn vakantie dit jaar tactisch: hij moest en zou tijdens de zonsverduistering in Spanje zijn. Samen met zijn gezin aanschouwde hij het bijzondere natuurfenomeen woensdagavond op een heuvel in de buurt van Zaragoza.

"We moesten bijna allemaal huilen", vertelt Martijn terwijl hij door het natuurgebied terug naar de huurauto loopt. "We waren allemaal sprakeloos. Er stonden denk ik wel een paar honderd man op die bergtop. Op het hoogtepunt begon iedereen te klappen. Vogels begonnen in paniek te vliegen. Het was surrealistisch." Martijn kan bijna niet beschrijven hoe bijzonder het was. "Je moet het meemaken, het is zo mooi. Het schept een band om met met z'n allen op een bergtop te staan en hetzelfde te beleven. We hebben de mensen naast ons, een Spaans stel van een jaar of zestig, zelfs bedankt. Waarvoor weet ik eigenlijk niet, de gedeelde ervaring denk ik."

Niet de eerste keer

In 1999 zagen Martijn en zijn vrouw Ester (51) voor het eerst een zonsverduistering. Dat maakte zoveel indruk, dat Martijn in de gaten bleef houden wanneer de volgende zou zijn. "Als je het eenmaal gezien hebt, wil je alleen maar meer. Het is zo magisch." In 2017 was er weer een in Amerika. Martijn twijfelde geen moment. Daar kon hij zijn fascinatie voor het eerst met zijn zoons Jochem (22) en Wouter (20) delen.

Martijn en zijn kinderen bij de zonsverduistering in Amerika in 2017 (eigen foto).

Meteen na die vakantie zocht Martijn op wanneer de volgende zonsverduistering zou zijn. Dat was die van woensdagavond. In Spanje werd het fenomeen het mooist, daar was een totale zonsverduistering. De zon wordt dan volledig door de maan bedekt. "We wilden dit jaar gaan interrailen door Europa, dus we planden het zo dat we een stop in Spanje hadden." Deze keer gingen schoondochters Eva (19) en Inge (22) ook mee. Zij hadden het spektakel nog nooit gezien. "Ik ben blij dat we er een paar in de groep hadden voor wie het de eerste keer was", vindt Martijn. "Het is mooi dat je de ervaring over kunt brengen." Volgend jaar naar Egypte

De volgende zonsverduistering is volgend jaar in Egypte, weet Martijn. "We zijn nu al vakantieplannen aan het maken daarvoor." Daarna zal de maan in 2028 in Australië voor de zon schuiven. "Daar moeten we nog even voor sparen."