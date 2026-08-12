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Aldi in Teteringen ontruimd vanwege vreemde lucht

Vandaag om 20:05
Aldi Teteringen ontruimd (Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
Aldi Teteringen ontruimd (Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).

De Aldi aan de Scheperij in Teteringen is woensdagavond tijdelijk ontruimd nadat er in de supermarkt een vreemde lucht werd geroken. De brandweer kwam met spoed ter plaatse om de situatie te onderzoeken.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Klanten en medewerkers moesten uit voorzorg naar buiten terwijl brandweerlieden metingen verrichtten. Daarbij werden voor zover bekend geen gevaarlijke of verhoogde concentraties gemeten.

Waar de lucht vandaan kwam, is nog niet duidelijk. 

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