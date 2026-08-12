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Brand in mesthoop naast stal zorgt voor flinke rook in Oosteind

Vandaag om 20:25 • Aangepast vandaag om 20:36
Brand mesthoop Oosteind (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
Brand mesthoop Oosteind (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).

Er is woensdagavond brand uitgebroken in een mesthoop naast een stal bij een boerderij aan de Provincialeweg in Oosteind. De boer schoot direct te hulp en hielp de brandweer met blussen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brand werd snel ontdekt, waarna de brandweer van 's Gravenmoer werd opgeroepen. Ook de boer zelf kwam in actie en zette een shovel in om de brandende mesthoop uit elkaar te trekken. 

Daardoor kon de brandweer het vuur beter bereiken en bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij, die in de omgeving goed te zien was. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

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