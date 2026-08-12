Omstanders redden bestuurder na zware autocrash

Een man is woensdagavond zwaargewond geraakt bij een ernstige crash op de Guldenberg in Helvoirt. De auto raakte van de weg, sloeg over de kop en kwam op de zijkant terecht. Omstanders schoten direct te hulp en verleenden eerste hulp aan de bestuurder, die een ernstige bloeding had.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor acht 's avonds. De auto kwam vanuit de richting van de Nieuwkuikseweg gereden toen het voertuig door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. In de berm zou de auto een boom of boomstronk hebben geraakt, waarna deze over de kop sloeg en in een weiland en op de zijkant tot stilstand kwam.

Omstanders komen direct in actie

Omstanders zagen het gebeuren en kwamen in actie. Zij duwden de auto terug op de wielen en verleenden eerste hulp aan de bestuurder. De man had een slagaderlijke bloeding aan zijn arm, die door de omstanders werd afgebonden totdat de hulpdiensten arriveerden.

Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. Uiteindelijk is de bestuurder per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis in Tilburg.

Spullen verspreid door weiland

Door de klap lagen onderdelen van de auto en persoonlijke bezittingen verspreid door een naastgelegen weiland. Opvallend was dat daar ook een krat bier en diverse lege flessen werden aangetroffen.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Daarbij wordt ook gekeken of alcohol mogelijk een rol heeft gespeeld. De Guldenberg was vanwege het onderzoek en de berging van het voertuig langere tijd afgesloten.