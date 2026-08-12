Man (45) gewond bij steekpartij in huis in Best, vrouw (36) aangehouden

Een 45-jarige man uit Best is woensdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in een huis aan de Leemkuilen in Best. Een 36-jarige vrouw uit Best is aangehouden,

Redactie Geschreven door

De politie kreeg rond kwart voor negen 's avonds een melding van de steekpartij. De 45-jarige man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.