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Man (45) gewond bij steekpartij in huis in Best, vrouw (36) aangehouden
Vandaag om 21:34 • Aangepast vandaag om 21:51
Een 45-jarige man uit Best is woensdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in een huis aan de Leemkuilen in Best. Een 36-jarige vrouw uit Best is aangehouden,
De politie kreeg rond kwart voor negen 's avonds een melding van de steekpartij. De 45-jarige man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.
Vrouw aangehouden
Een 36-jarige vrouw uit Best is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij.
Wat er precies in het huis is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt of aan de steekpartij mogelijk een conflict vooraf is gegaan.
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