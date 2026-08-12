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Auto botst tegen middenvangrail op A50 bij Nistelrode

Vandaag om 22:00
Auto botst tegen middenvangrail A50 Nistelrode (Foto: Addy smits / Persbureau Heitink).
Auto botst tegen middenvangrail A50 Nistelrode (Foto: Addy smits / Persbureau Heitink).

Een auto is woensdagavond tegen de middenvangrail van de A50 bij Nistelrode gebotst. De bestuurster kwam daarbij met haar voertuig tot stilstand op de snelweg.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een ambulance kwam ter plaatse om de bestuurster na te kijken. Zij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

File door ongeluk
Door het ongeluk ontstond een file op de A50 richting Oss. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto afgevoerd.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.

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