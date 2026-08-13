Huis onbewoonbaar na uitslaande brand, buren geëvacueerd: 'Heftig hoor'

Een huis aan de Henriëtte Roland Holststraat in Oosterhout is onbewoonbaar na een uitslaande brand op zolder woensdagnacht. De buren moesten hun huis 's nachts uit door het oplaaiende vuur. De bewoners van de hoekwoning waar de brand woedde, waren niet thuis toen de brand uitbrak.

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De brand brak rond kwart over drie uit op zolder. "De achterburen waren buiten naar vallende sterren aan het kijken, toen ze de brand zagen", vertelt een man die een paar huizen verderop woont. Rond half vier belde de brandweer bij hem aan. "Ik moest mijn huis uit. Het zag buiten grijs van de rook. Pas na anderhalf uur mochten we weer naar binnen. Het is toch wel heftig hoor."

Ook de oudere bewoonster van het huis naast de hoekwoning moest naar buiten. Bij haar huis is een stuk van het dak in brand gevlogen, waardoor er nu een gat in het dak zit. De dochter van de vrouw is donderdagochtend bij haar. "Ze belde me vanochtend pas. Toen ben ik gelijk hierheen gekomen."

De vlammen sloegen uit het dak (foto: Persbureau Heitink).

De dag na de brand staan buurtbewoners nog steeds een beetje verslagen op straat met elkaar te praten. De overbuurvrouw vertelt dat ze wakker werd door het vuur. "Mijn aircoslang hangt buiten dus ik werd wakker van de rook. Ik schoot naar buiten en in een keer zag ik allemaal wolken. Je schrikt je kapot", vertelt ze. "Ik vind het zo sneu voor die mensen. En ze hebben ook twee katten, hopelijk gaat het goed daarmee."

Het huis is onbewoonbaar na de brand (foto: Persbureau Heitink).

Onbewoonbaar

Uit voorzorg kwam in de nacht een ambulance naar het huis, maar niemand raakte gewond. Het huis waar de brand is uitgebroken, is onbewoonbaar na de vlammenzee. Wat de oorzaak van de brand is, is niet duidelijk. De politie heeft de straat een tijd lang afgezet en agenten spraken met omwonenden.

Er was veel rookontwikkeling (foto: Persbureau Heitink).

Een ambulance kwam uit voorzorg ter plaatse, maar niemand raakte gewond (foto: Persbureau Heitink).