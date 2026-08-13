Navigatie overslaan
Ontdek

Huis onbewoonbaar na uitslaande brand, buren midden in de nacht geëvacueerd

Vandaag om 05:33 • Aangepast vandaag om 08:15
De brand woedde op de zolder van het huis (foto: Persbureau Heitink).
De brand woedde op de zolder van het huis (foto: Persbureau Heitink).

Een huis aan de Henriëtte Roland Holststraat in Oosterhout is onbewoonbaar na een uitslaande brand op zolder. De buren moesten hun huis in de nacht van woensdag op donderdag ook verlaten door het oplaaiende vuur.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brand brak rond kwart over drie uit. Er was erg veel rookontwikkeling. De brand woedde op de zolder van het huis en het vuur was een tijd lang uitslaand. De brandweer schaalde op naar een middelbrand.

Onbewoonbaar
Een ambulance kwam uit voorzorg naar het huis, maar niemand raakte gewond. De buren moesten hun woning verlaten. Het huis waar de brand woedde, is onbewoonbaar na de vlammenzee.

Wat de oorzaak van de brand is, is niet duidelijk. De politie heeft de straat een tijd lang afgezet en agenten spraken met omwonenden.

De vlammen sloegen uit het dak (foto: Persbureau Heitink).
De vlammen sloegen uit het dak (foto: Persbureau Heitink).
Het huis is onbewoonbaar na de brand (foto: Persbureau Heitink).
Het huis is onbewoonbaar na de brand (foto: Persbureau Heitink).
Er was veel rookontwikkeling (foto: Persbureau Heitink).
Er was veel rookontwikkeling (foto: Persbureau Heitink).
Een ambulance kwam uit voorzorg ter plaatse, maar niemand raakte gewond (foto: Persbureau Heitink).
Een ambulance kwam uit voorzorg ter plaatse, maar niemand raakte gewond (foto: Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.