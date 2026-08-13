Huis onbewoonbaar na uitslaande brand op zolder in Oosterhout

Een huis aan de Henriëtte Roland Holststraat in Oosterhout is onbewoonbaar na een uitslaande brand op zolder. De buren moesten hun huis in de nacht van woensdag op donderdag ook verlaten door het oplaaiende vuur.

De brand brak rond kwart over drie uit. Er was erg veel rookontwikkeling. De brand woedde op de zolder van het huis en het vuur was een tijd lang uitslaand. De brandweer schaalde op naar een middelbrand.

Onbewoonbaar

Een ambulance kwam uit voorzorg naar het huis, maar niemand raakte gewond. De buren moesten hun woning verlaten. Het huis waar de brand woedde, is onbewoonbaar na de vlammenzee.

Wat de oorzaak van de brand is, is niet duidelijk. De politie heeft de straat een tijd lang afgezet en agenten spraken met omwonenden.