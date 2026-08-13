Ontplofte accu veroorzaakt woningbrand in Gemert, bewoners op tijd weg

In een huis aan de P.C. Hooftstraat in Gemert is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken in de badkamer. Volgens de bewoners was er iets mis met een accu die later ontplofte. De vijf bewoners hebben het huis op tijd kunnen verlaten.

Volgens een bewoonster lag de accu aan de oplader toen ze merkte dat er iets fout ging. Ze gooide de accu in het bad met water. Daarna zou de accu volgens de bewoners zijn ontploft en brak er brand uit.

Niemand raakte daarbij gewond. De brandweer heeft het vuur met twee bluswagens en een hoogwerker geblust.