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Ontplofte accu veroorzaakt woningbrand in Gemert, bewoners op tijd weg

Vandaag om 05:45 • Aangepast vandaag om 12:25
Een accu zou vlam hebben gevat (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Een accu zou vlam hebben gevat (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).

In een huis aan de P.C. Hooftstraat in Gemert is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken in de badkamer. Volgens de bewoners was er iets mis met een accu die later ontplofte. De vijf bewoners hebben het huis op tijd kunnen verlaten.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Volgens een bewoonster lag de accu aan de oplader toen ze merkte dat er iets fout ging. Ze gooide de accu in het bad met water. Daarna zou de accu volgens de bewoners zijn ontploft en brak er brand uit. 

Niemand raakte daarbij gewond. De brandweer heeft het vuur met twee bluswagens en een hoogwerker geblust.

Het ging mis in de badkamer (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Het ging mis in de badkamer (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
De bewoners konden op tijd het huis verlaten (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
De bewoners konden op tijd het huis verlaten (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).

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