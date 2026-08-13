Flink stuk berm in vlammen opgegaan langs de A50 bij Uden

Zo'n honderd vierkante meter berm is in de nacht van woensdag op donderdag in vlammen opgegaan langs de A50 bij Uden. Door de droogte verspreidde het vuur zich snel.

In eerste instantie werd er een kleine bermbrand gemeld op de A50, maar al snel werd het een behoorlijke bermbrand. De brandweer was kort daarvoor bij een andere natuurbrand in Zeeland en was daarom snel op de A50.

De waterwagen uit Uden was kort daarvoor ook bij de andere brand en daarom moest de waterwagen uit Schijndel komen voor assistentie. De brandweer wist verdere uitbreiding te voorkomen.