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Man en vrouw gewond na botsing tegen boom in Deurne

Vandaag om 06:26 • Aangepast vandaag om 07:41
De weg lag bezaaid met brokstukken (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
De weg lag bezaaid met brokstukken (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).

Een man en vrouw zijn in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt bij een botsing tegen een boom op de Raktseweg in Deurne. De weg lag na de crash bezaaid met brokstukken van de auto.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De auto kwam vanuit de richting Helmond toen het net na de bocht misging. De man is door de brandweer uit de auto gehaald. De man en vrouw zijn allebei met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Een traumahelikopter kwam op het eenzijdige ongeluk af. Ook drie brandweerwagens, twee ambulances en meerdere politiewagens kwamen op de botsing af.

De weg is tijdelijk afgesloten geweest voor verkeer.

Een man en vrouw raakten gewond (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Een man en vrouw raakten gewond (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Het ging net na de bocht mis (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Het ging net na de bocht mis (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Meerdere hulpdiensten kwamen op het ongeluk af (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Meerdere hulpdiensten kwamen op het ongeluk af (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).

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