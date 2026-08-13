Advertentie
Man en vrouw gewond na botsing tegen boom in Deurne
Vandaag om 06:26 • Aangepast vandaag om 07:41
Een man en vrouw zijn in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt bij een botsing tegen een boom op de Raktseweg in Deurne. De weg lag na de crash bezaaid met brokstukken van de auto.
De auto kwam vanuit de richting Helmond toen het net na de bocht misging. De man is door de brandweer uit de auto gehaald. De man en vrouw zijn allebei met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Een traumahelikopter kwam op het eenzijdige ongeluk af. Ook drie brandweerwagens, twee ambulances en meerdere politiewagens kwamen op de botsing af.
De weg is tijdelijk afgesloten geweest voor verkeer.
Advertentie
Advertentie