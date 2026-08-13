Politieachtervolging leidt tot huiszoeking met flinke vondst in Helmond

De bestuurder van een witte Golf maakte het woensdagmiddag wel heel bont op de Rijpelbaan in Helmond. De man haalde meerdere voertuigen in over een dubbel doorgetrokken streep. De dollemansrit leidde tot een achtervolging door agenten en tot een huiszoeking. Bij de verdachte waar meerdere verboden middelen werden gevonden.

Agenten reden even voor vier uur over de Rijpelbaan toen zij de bestuurder de gevaarlijke inhaalpogingen zagen doen. Zij wilden de bestuurder staandehouden, maar dat mondde uit in een achtervolging met meerdere politie-eenheden.

Bijna aangereden

Op de Bakelsedijk raakte de politie de bestuurder uit het oog. Niet veel later kregen zij een melding dat iemand bijna werd aangereden door een witte Volkswagen Golf en dat de auto geparkeerd werd op de Icarusstraat in Helmond.

Een van de inzittenden werd later gezien op de Witte de Withstraat en kon na een korte achtervolging te voet worden aangehouden. De verdachte had geld en meerdere voorgedraaide joints bij. Hij werd aangehouden voor handel in softdrugs.

Huiszoeking

Later op de dag werd een huiszoeking gedaan bij het huis van de verdachte. Daar werd ongeveer 5000 euro aan briefgeld, meerdere voorgedraaide joints, hennep, hasj, een aantal stuks illegaal vuurwerk, meerdere lachgasflessen en een verboden mes gevonden.