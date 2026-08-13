Nieuwe ondergrondse containers in Klein Zundert

Het college van B&W in Zundert heeft besloten nieuwe ondergrondse containers te plaatsen in de wijk Hooghe Weide in Klein Zundert. Door nieuwbouw overschrijden de huidige inzamellocaties de maximale loopafstand voor bewoners van hoogbouwwoningen. Ook is de Lokale Inclusie Agenda 2026-2030 voorgesteld voor vaststelling door de gemeenteraad.

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De gemeente Zundert speelt in op de komst van nieuwe hoogbouwwoningen in de wijk Hooghe Weide in Klein Zundert. De huidige ondergrondse containers voor afvalinzameling liggen te ver weg van de nieuwbouw, wat de maximale loopafstand overschrijdt. Om dit op te lossen, heeft het college van B&W een ontwerp-aanwijzingsbesluit vastgesteld om nieuwe inzamellocaties toe te voegen. Dit moet ervoor zorgen dat bewoners hun afval makkelijker kunnen wegbrengen.

Naast het besluit over de afvalcontainers heeft het college ook een voorstel gedaan voor de Lokale Inclusie Agenda 2026-2030. Deze agenda richt zich op het structureel verbeteren van inclusie binnen de gemeente. Het doel is dat alle inwoners volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. De agenda is gebaseerd op vier pijlers: fysieke toegankelijkheid, digitale toegankelijkheid, sociale inclusie en bewustwording.

Betrokkenheid van inwoners

Bij de totstandkoming van de Lokale Inclusie Agenda heeft de gemeente samengewerkt met inwoners, ervaringsdeskundigen, de Adviesraad Sociaal Domein en andere partners. Het uitgangspunt hierbij was ‘Niets over ons, zonder ons’. Dit betekent dat de betrokkenen niet alleen meewerken aan het opstellen van de agenda, maar ook aan de jaarlijkse uitvoeringsplannen.

De officiële besluitenlijst van de vergadering van dinsdag 11 augustus wordt een week later gepubliceerd op de website van de gemeente Zundert.