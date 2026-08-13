Deurne wil perceel grond verkopen aan buren

De gemeente Deurne heeft plannen om een perceel grond nabij de Belgerenseweg te verkopen. Het gaat om 74 vierkante meter, dat grenst aan het terrein van de enige serieuze kopers.

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Het perceel, kadastraal bekend als sectie Q, nummer 2090 gedeeltelijk, ligt bij de Belgerenseweg in Deurne. De gemeente heeft besloten het stuk grond te verkopen aan de aangrenzende eigenaren. Dit valt binnen het project 'Aanpak Oneigenlijk grondgebruik' en voldoet aan de selectiecriteria van het Didam-arrest. Dat betekent dat er maar één koper in aanmerking komt.

Deurne hanteert normaal gesproken een openbare en transparante procedure bij het verkopen, verhuren of uitlenen van grond. Toch mag de gemeente besluiten om grond direct aan één partij aan te bieden, als die aan objectieve en toetsbare criteria voldoet. In dit geval zijn de buren de enige serieuze gegadigden.

De voorgenomen verkoop van de grond wordt gepubliceerd in lijn met uitspraken van de Hoge Raad. Hiermee wil de gemeente zorgen voor een rechtmatig proces. Het perceel is ongeveer 74 vierkante meter groot en maakt deel uit van een groter stuk grond.