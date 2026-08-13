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MTB en graveltocht doorkruist Weert op 8 november
Vandaag om 09:20
Op zondag 8 november organiseert TWC Weert een recreatieve MTB- en graveltocht. Deelnemers rijden tussen negen uur ’s ochtends en vijf uur ’s middags door Weert.
Toer- en wielerclub Weert (TWC Weert) heeft toestemming gekregen voor de organisatie van de "Land van Horne MTB toertocht & Gravelride". Dit evenement is bedoeld voor recreatieve mountainbikers en gravelfietsers. De tocht vindt plaats op zondag 8 november 2026 en loopt door de gemeente Weert.
De deelnemers starten en finishen tussen negen uur ’s ochtends en vijf uur ’s middags. Het evenement biedt fietsers de gelegenheid om de omgeving van Weert op een sportieve manier te verkennen.
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