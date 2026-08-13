Uitstel besluit omgevingsvergunning voor dakkapel in Best

De gemeente Best heeft de beslissing op een vergunningsaanvraag voor een dakkapel aan Aarlesche Erven met zes weken uitgesteld.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor het plaatsen van een dakkapel op een woning aan Aarlesche Erven 27 in Best. Dit valt onder de categorie bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan.

Het dossiernummer van deze aanvraag is Z2026-00000943. Tegen het besluit om de beslissing uit te stellen kan geen bezwaar worden gemaakt.