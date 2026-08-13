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Vergunning aangevraagd voor intocht Sinterklaas in Best
Vandaag om 09:21
Voor de intocht van Sinterklaas op 15 november 2026 in Best is een evenementenvergunning aangevraagd. Het evenement moet plaatsvinden bij de I.B.C. haven.
De aanvraag is op 11 augustus ingediend bij de gemeente Best. De vergunning heeft betrekking op het organiseren van een evenement rondom de aankomst van Sinterklaas.
De gemeente neemt uiterlijk op 6 oktober een besluit over de vergunning. Als extra tijd nodig is, kan de beslissing met maximaal zes weken worden uitgesteld.
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