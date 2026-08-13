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Vergunning aangevraagd voor intocht Sinterklaas in Best

Vandaag om 09:21

Voor de intocht van Sinterklaas op 15 november 2026 in Best is een evenementenvergunning aangevraagd. Het evenement moet plaatsvinden bij de I.B.C. haven.

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De aanvraag is op 11 augustus ingediend bij de gemeente Best. De vergunning heeft betrekking op het organiseren van een evenement rondom de aankomst van Sinterklaas.

De gemeente neemt uiterlijk op 6 oktober een besluit over de vergunning. Als extra tijd nodig is, kan de beslissing met maximaal zes weken worden uitgesteld.

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