Bijeenkomst over verplaatsing stationsgebouw gepland in Vught

In Vught is een vergunning aangevraagd voor een bijeenkomst over de verplaatsing van het stationsgebouw aan de Stationsstraat. Het evenement staat gepland voor oktober 2026.

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De aanvraag voor de vergunning is op 30 juli 2026 ingediend bij de gemeente Vught. Het gaat om een bijeenkomst die georganiseerd wordt aan de Stationsstraat 30, waarbij de verplaatsing van het stationsgebouw centraal staat.

Het evenement vindt plaats in oktober 2026, maar een exacte datum is nog niet bekend. Burgemeester en wethouders van Vught hebben de aanvraag officieel ontvangen en maken deze openbaar.