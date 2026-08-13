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Dakkapel gepland aan Nassaustraat in Waalre
Vandaag om 09:21
De gemeente Waalre heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de Nassaustraat.
Op 8 augustus 2026 is bij de gemeente Waalre een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het plaatsen van een dakkapel aan een woning aan de Nassaustraat 7. Het college van burgemeester en wethouders zal later bekendmaken of de vergunning wordt verleend of geweigerd.
De aanvraag heeft het zaaknummer 1136112. Voor inzage in aangevraagde en verleende vergunningen kun je digitaal contact opnemen met de gemeente Waalre via hun e-mailadres.
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