Dakkapel gepland aan Nassaustraat in Waalre

De gemeente Waalre heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de Nassaustraat.

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Op 8 augustus 2026 is bij de gemeente Waalre een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het plaatsen van een dakkapel aan een woning aan de Nassaustraat 7. Het college van burgemeester en wethouders zal later bekendmaken of de vergunning wordt verleend of geweigerd.