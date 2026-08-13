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Burendag Galder krijgt groen licht voor evenement
Vandaag om 09:21
De gemeente heeft een vergunning verleend voor Burendag 2026 in Galder. Het evenement vindt plaats op zaterdag 26 september op het parkeerterrein "Staai-akker" van twaalf uur 's middags tot middernacht.
De vergunning voor Burendag in Buurtschap Smidshof-Staai-akker-Gaarshof is op 10 augustus 2026 officieel verzonden. Het evenement is gepland van twaalf uur 's middags tot middernacht en zal plaatsvinden op het parkeerterrein "Staai-akker" in Galder.
De Burendag biedt buurtbewoners de kans om elkaar beter te leren kennen en samen activiteiten te ondernemen. Het evenement wordt jaarlijks georganiseerd en is dit jaar goedgekeurd door de gemeente.
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