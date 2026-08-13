Vergunning voor kappen van Linde in Schaijk geweigerd

De gemeente Maashorst heeft besloten om geen vergunning te verlenen voor het kappen van een Linde aan de Bernestraat 4 in Schaijk. Het besluit is op 11 augustus 2026 verzonden.

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De aanvraag om een Linde te kappen op het adres Bernestraat 4 in Schaijk is afgewezen door de gemeente Maashorst. Dit besluit is genomen op 11 augustus 2026 en heeft zaaknummer 50162-2026.

De vergunningaanvraag had betrekking op het kappen van een boom, maar deze is niet goedgekeurd. Het besluit is inmiddels officieel verzonden aan de aanvrager.