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Geluidontheffing aangevraagd voor spoedklus boven A2 in Oirschot
Vandaag om 09:27
Er is een vergunning aangevraagd voor geluidontheffing bij spoedwerk aan een constructie boven de A2 in Oirschot. De gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen.
De aanvraag betreft werkzaamheden aan een portaalconstructie boven de snelweg A2 in Oirschot. Omdat hierbij geluidsoverlast kan ontstaan, is een ontheffing gevraagd.
De gemeente Oirschot heeft de aanvraag op 11 augustus 2026 ontvangen. Binnen acht weken wordt waarschijnlijk een besluit genomen. Als de vergunning wordt verleend, wordt dit openbaar gemaakt en kunnen betrokkenen de documenten inzien.
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