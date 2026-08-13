Sanering asbestgrond bij voormalige kippenren in Middelbeers

Bij de Kuikseindseweg in Middelbeers wordt asbestgrond gesaneerd. Het gaat om een druppelzone bij een voormalige kippenren, gemeld door Silt Milieu B.V.

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Het saneren van de asbestgrond bij de Kuikseindseweg 5A in Middelbeers is op 23 juli 2026 gemeld bij de gemeente Oirschot. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Silt Milieu B.V. en hebben betrekking op een druppelzone van de grond bij de oude kippenren.

De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), wat betekent dat dit uitsluitend een kennisgeving is. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze melding.