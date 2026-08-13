Hilvarenbeek: Melding geitenhouderij Kleine Voort afgehandeld

De gemeente Hilvarenbeek heeft een milieumelding van een geitenhouderij aan de Kleine Voort afgehandeld. Het gaat om activiteiten zoals kleinschalig tanken en opslag van diesel. De melding is op 24 juli 2026 ingediend en op 10 augustus 2026 afgerond.

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De melding betreft een geitenhouderij aan de Kleine Voort 12 in Hilvarenbeek. Het bedrijf heeft aangegeven milieubelastende activiteiten uit te voeren, waaronder het kleinschalig tanken van voertuigen en de opslag van diesel en niet-brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks. Dit alles blijft binnen de toegestane grenzen, zoals maximaal 25 kubieke meter brandstof per jaar.

De melding is onderdeel van de voortzetting van het akkerbouwbedrijf, waarbij statische opslag plaatsvindt. De gemeente heeft de melding op 24 juli ontvangen en deze op 10 augustus afgehandeld. Bezwaar maken of beroep indienen tegen deze melding is niet mogelijk.