Kindervakantieweek Hilvarenbeek krijgt vergunning

De Kindervakantieweek in Hilvarenbeek heeft een vergunning gekregen voor het evenement. Het vindt plaats van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus 2026 bij de Trimbaan. Ook is er toestemming verleend voor muziek en zwakalcoholhoudende dranken.

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De Kindervakantieweek in Hilvarenbeek gaat door met een officiële vergunning van de gemeente. Het evenement speelt zich af op en rond de Trimbaan van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus. Tijdens het evenement mag er versterkte (live)muziek ten gehore worden gebracht en zwakalcoholhoudende dranken worden geschonken.

Het zaaknummer van de vergunning is 1062590 en de verzenddatum was 11 augustus 2026. In Hilvarenbeek is de Kindervakantieweek een jaarlijks terugkerend evenement dat vooral gericht is op kinderen uit de omgeving.