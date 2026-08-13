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Nieuwe woning gepland aan Biestsestraat in Biest-Houtakker
Vandaag om 09:29
In Biest-Houtakker is een aanvraag ingediend om een bedrijfspand aan de Biestsestraat 107 om te zetten naar een woning. Het gaat om een vergunning voor het aanpassen van de bestemming en de bouw van een nieuwe woning.
Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft op 8 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. De aanvraag betreft het wijzigen van de bestemming van een pand aan de Biestsestraat 107 in Biest-Houtakker, van bedrijfsruimte naar woonruimte. Daarnaast is er een plan ingediend voor het bouwen van een woning op dezelfde locatie.
De vergunning vraagt om een afwijking van de regels in het omgevingsplan. Dit houdt in dat er toestemming nodig is om van de standaard bestemmingsregels af te wijken. De aanvraag is momenteel in behandeling.
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