Verbouwing en verduurzaming woning Julianastraat in Rijen aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor het verbouwen en verduurzamen van een woning aan de Julianastraat in Rijen. De aanvraag is op 10 augustus ontvangen door de gemeente Gilze en Rijen.

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De woning aan Julianastraat 56 in Rijen wordt mogelijk verbouwd en verduurzaamd. De eigenaar heeft hiervoor een vergunning aangevraagd bij de gemeente. Het gaat om een aanvraag die op 10 augustus binnenkwam bij Burgemeester en Wethouders van Gilze en Rijen.

Bij verduurzaming kun je denken aan maatregelen zoals betere isolatie of het plaatsen van zonnepanelen. Het is nog niet bekend wanneer er een besluit wordt genomen over de aanvraag. Zodra dit gebeurt, zal de gemeente hierover berichten.