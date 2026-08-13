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Burendag op Liesbeth Tilanusplein in Rijen krijgt vergunning

Vandaag om 09:29

De Burendag Samen aan het Liesbeth Tilanusplein in Rijen heeft een vergunning gekregen. Het evenement vindt plaats op zaterdag 22 augustus 2026, van vier uur ’s middags tot middernacht.

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De vergunning voor de Burendag werd op 11 augustus 2026 officieel verzonden. Het feest wordt georganiseerd op het Liesbeth Tilanusplein in Rijen en duurt acht uur, van vier uur ’s middags tot twaalf uur ’s nachts.

Het evenement maakt deel uit van de landelijke Burendag, een dag waarop buurtbewoners elkaar beter kunnen leren kennen. Het programma en de activiteiten zijn nog niet bekendgemaakt.

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