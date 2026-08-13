Scootmobiel raakt te water in Breda, maar eigenaar zit gewoon thuis

In het water aan de Diaconessenweg in Breda is donderdagochtend een scootmobiel gevonden. De hulpdiensten rukten uit omdat de vrees bestond dat iemand in het water was beland. Dat bleek niet het geval: de eigenaar zat veilig thuis.

De scootmobiel was woensdagavond al in het water beland, maar hoe en waarom dat is gebeurd, is niet helemaal duidelijk. Donderdagochtend werd het voertuig gespot door voorbijgangers.

De brandweer heeft de scootmobiel met een touw uit het water getrokken en aan de overkant geparkeerd.