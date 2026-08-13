Navigatie overslaan
Ontdek

Scootmobiel raakt te water in Breda, maar eigenaar zit gewoon thuis

Vandaag om 09:33 • Aangepast vandaag om 09:59
Scootmobiel in het water in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Scootmobiel in het water in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

In het water aan de Diaconessenweg in Breda is donderdagochtend een scootmobiel gevonden. De hulpdiensten rukten uit omdat de vrees bestond dat iemand in het water was beland. Dat bleek niet het geval: de eigenaar zat veilig thuis.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

 

De scootmobiel was woensdagavond al in het water beland, maar hoe en waarom dat is gebeurd, is niet helemaal duidelijk. Donderdagochtend werd het voertuig gespot door voorbijgangers.

De brandweer heeft de scootmobiel met een touw uit het water getrokken en aan de overkant geparkeerd.

  • Scootmobiel in het water in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
    Scootmobiel in het water in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
  • Scootmobiel in het water in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.