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Vergunningsaanvraag voor dakserre in Dongen ontvangen
Vandaag om 09:38
De gemeente Dongen heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een dakserre aan de F. Bordewijkstraat.
Op 11 augustus 2026 is bij de gemeente Dongen een aanvraag binnengekomen voor het plaatsen van een dakserre op een woning aan de F. Bordewijkstraat 8. De aanvraag valt onder de bouwactiviteiten van het omgevingsplan en is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001268.
De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken of worden opgeschort als aanvullende gegevens nodig zijn. Na beoordeling volgt een besluit over de vergunning.
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