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Bomen rooien op locatie Otterdonk in Dongen
Vandaag om 09:38
De gemeente Dongen heeft een aanvraag ontvangen om twee bomen te rooien op Otterdonk 5.
Op 6 augustus 2026 is een aanvraag binnengekomen bij de gemeente Dongen voor het rooien van twee bomen op het adres Otterdonk 5. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001253 en omvat het vellen van houtopstand.
Het besluit over deze aanvraag wordt doorgaans genomen binnen acht weken na ontvangst. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken of worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig zijn van de aanvrager.
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